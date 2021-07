Quer durch alle Medien

Um sich erfolgreich am Markt zu positionieren, kommen lokale Unternehmen und Mittelständler heute um eine gute Marketingstrategie nicht herum. Crossmediale Werbung, einmal quer durch lokal relevante und soziale Medien, übergreifende Konzepte über Tageszeitung, Wochenblatt und Internet hinweg – all das bedarf einer genauen Planung. Unterstützung hierbei bietet der Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW): mit gestalteten Anzeigen und Sonderbeilagen in Tageszeitung und Wochenblatt, mit digitalen Werbeformen auf zvw.de sowie mit Online-Marketing-Lösungen von zvw digital. Der ZVW bietet jedem Kunden eine Plattform, um entdeckt, gesehen und in seiner jeweiligen Einzigartigkeit wahrgenommen zu werden und die gewünschte Wirkung zu erzielen. Mit einem hohen Maß an Empathie und Kreativität entwickeln die ZVW-Sales-Manager Thomas Pohl und Nicolas Neubauer für ihre Kunden das jeweils passende Werbepaket. Unterstützt werden sie von Graziella Zabinski, welche die Pre- und After- Sales betreut. Mehrere erfahrene PR-Redakteure stehen für die textliche Umsetzung von Print-Artikeln oder Website-Texten bereit. Mit dem Team des ZVW an ihrer Seite können lokale Unternehmen und Mittelständler werbetechnisch aus dem Vollen schöpfen.

