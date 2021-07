Wo Küchenträume real werden

Gut beraten ist, wer auf der Suche nach einer neuen Küche die Räume des SM-Küchenstudios besucht. Küchenmöbel und -geräte namhafter Hersteller wie Elementa, Ballerina, Miele, Neff, AEG oder Bora können ebenso angeschaut, ausprobiert, erlebt und gefühlt werden wie die Spülen und Armaturen von Blanco oder Quooker. „Seit unserer Firmengründung 1988 legen wir großen Wert auf Innovation, Qualität und eine langfristige Zusammenarbeit“, sagt Geschäftsführer Kevin Meya. Und dies gilt nicht nur in Bezug auf die Lieferanten. Auch viele Kunden kommen immer wieder gerne ins SM-Küchenstudio, um beispielsweise in die Jahre gekommene Geräte zu ersetzen oder sich Rat vom Fachmann zu holen. „In einigen Familien kochen inzwischen bereits die nächste und die übernächste Generation in einer Küche von uns. Darauf sind wir sehr stolz!“

Generell werden alle Küchenwünsche erfüllt. Vom Ausbau der alten Küche über die Koordinierung der Gewerke bis hin zur Montage der neuen Küche: ein Ansprechpartner – und alles aus einer Hand. In der abtrennbaren Küchen-Eventlounge sind ab September wieder Kochkurse geplant und die Räume können für Feiern mit bis zu 100 Personen angemietet werden. Natürlich kann die voll ausgestattete Küche genutzt werden – ob von einem selbst oder von einem Caterer, das entscheidet jeder für sich selbst.