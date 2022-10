25 Jahre Akire

Das Nähmaschinen- und Strickstudio feiert sein Jubiläum mit der Kundschaft: Unendlich viele Ideen, Workshops, Gewinne und Rabatte laden während der Jubiläumswoche zu einem Besuch ein.

Begonnen hat das Abenteuer von Erika Geiger 1997. Da übernahm sie in der Neuen Straße das alteingesessene Nähmaschinengeschäft und erweiterte die Produktpalette um Strickmaschinen und Wolle. Und auch nach dem Umzug in die Konstanzer-Hof-Gasse passte die Handarbeitsspezialistin ihr Angebot und die Kurse stets an die Bedürfnisse ihrer Kundschaft an. „Wir haben den roten Faden nie verloren.“ Nun wird das 25-jährige Jubiläum gefeiert: Vom 10. bis 14. Oktober 2022 gibt es Modellneuheiten der Hersteller Elna und Baby Lock, die insbesondere bei elastischen Stoffen neue Maßstäbe setzen. Was möglich ist, ist Thema in kostenlosen Begleitworkshops. Weitere Anreize für einen Besuch: Schals, Mützen und T-Shirts nähen, Stickereien erstellen, ein Strick- und Häkelwettbewerb mit Gewinnen, Prozente erspielen auf der Dartscheibe, Hausmesserabatte auf Näh-/Stickmaschinen und Overlocks.