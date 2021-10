Von einem reinen Malerbetrieb ist Leibbrand zu einem Komplettdienstleister im Handwerk gewachsen.

Spezialist für Wand und Boden

Neben Malern und Lackierern vervollständigen Stuckateure und Trockenbauer, Raumausstatter und Bodenleger, Innenausbauer und Schreiner das Team der U. Leibbrand GmbH . Zu finden ist damit alles aus einer Hand, um die eigenen vier Wände oder Büroräume nach persönlichen Vorstellungen und Wünschen schön und funktionell zu gestalten. Das Leistungsspektrum umfasst Wandgestaltung mit Farbe oder Tapete für Innenräume und fugenlose Badezimmer, Ausbessern von Putzschäden an der Fassade, Wärmedämmung innen und außen, baulichen Brandschutz, Spanndecken, Bodenbeläge von Teppichen, Parkett, Vinyl bis zu Linoleum - alles in großer, vielseitiger Auswahl. Die Montage übernimmt das eigene Fachpersonal: Vorhänge und Gardinen, Insekten- und Pollenschutz sowie Sonnen- und Sichtschutz, der Einbau von Türen und Küchenelementen sowie Komplettsanierungen sind hier in besten Händen.

Spezialist für Beschichtungstechnik

Vor einer professionellen Ausführung steht eine eingehende Beratung mit individueller Planung durch die Handwerksmeisterinnen und -meister. Die Tochterfirma Betec Beschichtungstechnik GmbH mit Sitz im direkten Nachbargebäude rundet als eigenständiger Spezialbetrieb für fugenlose Bodenbeschichtung, Beton- und Balkonsanierung die Leistungspalette ab. Das Unternehmen bringt sein umfassendes Know-how und die Kompetenz im Bereich Instandsetzung und dem Schutz von Oberflächen ein. Betec saniert korrosionsgeschädigte Betonbauteile an Fassaden, Balkonen, Tiefgaragen oder tragenden Konstruktionen fach- und normgerecht. Sichtbetonflächen werden im Zuge einer Betonkosmetik wunschgemäß optimiert und nahtlos an die umgebende Oberfläche angepasst. Gerne agieren die Firmen als Generalunternehmen, so dass Auftraggeber lediglich einen Ansprechpartner haben, der die Terminplanung überwacht und die einzelnen Gewerke koordiniert. 90 langjährige und ständig geschulte Mitarbeiter sorgen für eine schnelle, fachgerechte und qualitativ hochwertige Ausführung. Hierbei wird stets kosteneffektiv, zuverlässig, termintreu und umweltbewusst gearbeitet. Sieben Auszubildende durfte die Firma erfreulicherweise zum diesjährigen Ausbildungsstart begrüßen. Im firmeneigenen „schau_raum“ lassen sich Muster anschauen und anfassen. Daran angebunden: der Farbenfachmarkt „Paletti“, wo nach Wunschvorgabe Farbe zusammengemischt wird. Neu ist der Paletti-Onlineshop, über den Materialien und Produkte unabhängig von den Öffnungszeiten reserviert werden können. Nach einer Bestätigungsmail stehen die Waren im Farbenmarkt zur Abholung bereit.