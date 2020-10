Alles für Sport und Outdoor

Im Einsatz für Sport, Outdoor und Fitness ist Bantel in der dritten Etage. Bei der Suche helfen kompetente Mitarbeiter, die auf die Bedürfnisse von Sportlern und Wanderern eingehen. Riesig ist das Sortiment an Laufschuhen, reichhaltig vertreten ist der Hersteller „On“ mit patentiertem Dämpfungssystem. Jeden Schuhkauf gibt’s inklusive Laufschuhanalyse. Dazu die passende Einlegesohle, sofort verfügbar. Für jeden Geschmack gibt es im Fitnessbereich viele Marken fürs jüngere Fitnesspublikum und für alle Lebenslagen. Der Outdoor-Bereich ist angesiedelt mit Wanderbedarf in allen Preiskategorien. Darunter modische Labels wie Almgewand und Icepeak, als Intersport-Fachgeschäft hat Bantel die Eigenmarke Mc Kinley. Fanartikel und Fußballschuhe sind zu haben - alles inklusive Beratung. Sportlich ausgerüstet kann man sich im Café entspannt auf die nächste Bewegungseinheit einstimmen.

Bantel GmbH Johann-Philipp-Palm-Straße 23

73614 Schorndorf

Telefon: 07181 2009-0 www.bantel.de