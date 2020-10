Alles rund um Fotografie

Es gibt viele Kameras, aber nur mit der passenden wird der Fotograf Freude haben. Das Foto-Fachgeschäft Erdmann hat die passende Kamera für die schönsten Momente. Bei der Auswahl tun sich weite Perspektiven auf: Sämtliche führende Hersteller finden sich mit ihren Top-Modellen im Sortiment, wobei Erdmann mehr als nur Kameratechnik verkauft. „Wir sind tätig für alles rund um die Fotografie“, sagt Andreas Erdmann. Und das ist eine ganze Menge: Im eigenen Fotostudio wird man professionell in Szene gesetzt. Denn die Qualität von Pass- und Bewerbungsbild muss stimmen - sie sind während der Öffnungszeiten ohne Terminabsprache möglich. Einfach kommen und das Bild gleich mitnehmen. Im Fotolabor lassen sich hochwertige Digitalbilder auf Original-Fotopapier ausdrucken oder mit modernster Bearbeitungssoftware Fotobücher erstellen. Sofortbilder gibt es zur Sofortmitnahme, Optimalbilder auf den Folgetag - sie können auch online bestellt werden. Bilder vom Smartphone sind kontaktlos bestellbar. Besondere Erinnerungen möchte man an der Wand sehen: Foto Erdmann rahmt Bilder auf Maß. Was von vielen Hobbyfotografen wie auch von Profis seit Jahren positiv vermerkt wird: Die Mitarbeiter bei Erdmann fotografieren alle selbst, haben den Marktüberblick und können beraten - auch zum Videofilmen mit der Digitalkamera und Streaming. Andreas Erdmann bietet Fotokurse an und wird, wenn es Corona wieder zulässt, wieder Fotoreisen ins Programm nehmen.

Erdmann e.K. Karlstraße 3

73614 Schorndorf

Telefon: 07181 939110 www.foto-erdmann.de