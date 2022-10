Alles rund ums Bauen vom Generalplaner

Ein prominentes Beispiel in Schorndorf ist der Neubau der Tojo Möbel GmbH.

Die SCHATZ Gruppe besteht aus drei eigenständigen Unternehmen und bietet alles rund ums Bauen. Dahinter stecken mehr als 50 Jahre Erfahrung im Planungs-, Bau- und Immobiliengewerbe. Die individuellen Kundenanforderungen stehen dabei im Mittelpunkt.

Generalplaner für sämtliche Sparten und Bauvolumenprojekte

Verschiedene Gewerke greifen wie ein Uhrwerk ineinander: Bei der SCHATZ projectplan GmbH decken Architekten und Ingenieure sämtliche Planungsleistungen von der Architektur über die Tragwerksplanung bis hin zur modernen Gebäudetechnik komplett aus einer Hand ab. Zahlreiche Neu- und Umbauten im Wohnungs- und Industriebau sowie in sämtlichen Branchen hat die SCHATZ projectplan GmbH in der Region und international bereits realisiert.

Eines von vielen Beispielen für innovative Bautechnik und moderne Ästhetik ist der von der SCHATZ projectplan geschaffene Neubau der Tojo Möbel GmbH . Im ansprechenden Ausstellungsraum mit Lager und integrierten Büroräumen in der Lortzingstraße 77 finden sich vielseitig einsetzbare und flexibel erweiterbare Designmöbel zu bezahlbaren Preisen. Neben Design, Qualität, Funktionalität erfüllen die Möbelstücke in Bezug auf Materialien, Transportwege und Recyclierfähigkeit höchste Ansprüche auf Nachhaltigkeit. Das von Gerald Schatz im Jahr 2000 gegründete Möbelunternehmen entwirft Möbel, die nicht nur ansprechendes Design, sondern auch Umweltbewusstsein demonstrieren. Die Modulmöbelsysteme bestehen aus so wenig verschiedenen Bauteilen wie möglich. Dies spart Material, Produktionskosten und Lagerplatz und erleichtert dem Kunden den Aufbau. Für die im besten Wortsinne ausgezeichnete Designqualität wurde die Tojo Möbel GmbH mit mehr als 50 namhaften Branchen-Awards ausgezeichnet. Das spricht für sich.

Schlüsselfertigbauer mit Festpreis und Terminsicherheit

Die SCHATZ projectbau GmbH ist auf den Schlüsselfertigbau spezialisiert. Sie bietet eine hochwertige Bauausführung zum Festpreis und mit fixem Termin - unabhängig davon, welcher Gebäudetyp gewünscht ist: Büro- und Verwaltungsgebäude, Industrie- und Wohnungsbau, Kindertagesstätten, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Sporthallen und Sportzentren, Autohäuser und Sanierungen. Beim schlüsselfertigen Bauen werden die Kunden während der gesamten Prozesskette ganzheitlich betreut. Das bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, sowohl fachlich und terminlich als auch finanziell. Mit dem Know-how und der Erfahrung von weit über 200 schlüsselfertigen Objekten setzen die Bau-Profis die Anforderungen und Wünsche der Kunden um.

Vertrauenswürdiger Bauträger und professioneller Makler

Wer seinen Wunsch vom Eigenheim erfüllen möchte oder eine Gewerbeimmobilie sucht, benötigt einen zuverlässigen Partner an seiner Seite. Ebenso wie der Immobilienbesitzer, der ein Gebäude oder ein Grundstück zu verkaufen hat. Hinter dem Wohnungsunternehmen, der SCHATZ Wohnbau GmbH , steckt ein vertrauenswürdiger Bauträger und Makler, der persönlich und marktgerecht betreut. Zahlreiche Wohn- und Gewerbeimmobilien wurden in den fünf Jahrzehnten zur höchsten Zufriedenheit der Kunden realisiert, die immer im Mittelpunkt stehen. Bei Immobilien geht es um eine langfristige, vielleicht um die wichtigste Entscheidung im Leben: Es werden Lebensräume für Menschen gebaut, die sich ihren Traum vom Wohnen erfüllen möchten. Die gesamte Projektentwicklung, beginnend mit der Machbarkeitsstudie zu Grundstücken werden von den Immobilienprofis ebenso übernommen wie die Vermarktung der Immobilie, somit bietet die SCHATZ Wohnbau GmbH ein Rundum-Sorglos-Paket an.

Eine weitere Stärke ist die klassische Maklertätigkeit wie die Vermietung oder der Verkauf von Bestandsimmobilien. Qualität und sorgfältige Bauausführung haben bei der SCHATZ Gruppe oberste Priorität. „Eine SCHATZ–Immobilie ist immer eine krisensichere Anlage mit einem seriösen Partner an Ihrer Seite“, sagt Geschäftsführer Gerald Schatz.