Allianz-Fachagenturen Alexander Iancu & Christian Reichl

Künftig sind die Experten für Baufinanzierung und Vermögensanlage in den Räumen der ehemaligen Uhlandapotheke zu finden

Seit Januar 2022 begrüßen die Allianz-Fachagenturen für Baufinanzierung und Vermögensanlagen ihre Kunden in den komplett modernisierten Räumen der ehemaligen Uhlandapotheke.

In einer ansprechend gestalteten Atmosphäre mit modernem Lounge-Flair begrüßen die Allianz-Generalvertreter Alexander Iancu und Christian Reichl die Besucher im neuen Domizil, das umfangreich renoviert wurde. An Wänden und Schaukästen fallen alte Apothekengläser und weitere Erinnerungen an die ehemalige Uhlandapotheke ins Auge.

Raum für regionale Künstler

Ein großer Dank geht auch an die ortsansässigen Künstler Petra Wahle, Debora Stamerra und Wolfgang Meier sowie an den Pablo-Galeristen Dietmar Ness, die die galerieartigen Räumlichkeiten mit ihren Kunstwerken in ein kleines Kunst-Atelier verwandeln. Die Spezialisten für Baufinanzierung und Vermögensanlage bedanken sich für die Treue der Kunden und freuen sich über die tolle Resonanz auf die neuen Räume, die sich an der großen Anzahl von Neukunden zeigt.

Durch die aktuelle Entwicklung in der Welt und an den Finanzmärkten wird es immer wichtiger, einen zuverlässigen und kompetenten Partner in Sachen Versicherungen, Vermögensanlage, Bausparen und Baufinanzierung an seiner Seite zu haben.

Alexander Iancu: Zertifizierte Fachagentur für Baufinanzierung mit TÜV

Die drastisch gestiegenen Zinsen in der Baufinanzierung erfordern ein intelligentes Konzept aus Bausparen und Sparanlagen, um die Pläne für die eigene Immobilie auf solide und umsetzbare Füße zu stellen. Auch die Absicherung mittels passender Versicherungen spielt eine sehr wichtige Rolle. Alexander Iancu ist mit seiner langjährigen Erfahrung (seit 1990 bei der Allianz) ein kompetenter Partner.

Christian Reichl: Zertifizierte Fachagentur für Vermögensanlage

Der Kapitalmarkt ist aktuell unberechenbar. Für die Vermögensanlage ist es daher unverzichtbar, bei

einer sehr hohen Inflation ein Anlagekonzept zu besitzen, das auf die Gegebenheiten reagieren kann. Christian Reichl, der im August 2022 sein 35-jähriges Allianz-Jubiläum feiern durfte, zeigt den Kunden gerne, wie man mit der aktuellen Situation erfolgreich umgehen kann.

Künftig heißt es hier gemäß einer bekannten Apotheken-Empfehlung: „Bei Fragen und Wünschen zu den Themen Versicherung, Vermögensanlage, Baufinanzierung und Bausparen brauchen Sie keine Packungsbeilage, sondern fragen Sie vertrauensvoll Ihren Experten für Baufinanzierung und Ihren Experten für Vermögensanlage.“