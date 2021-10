Allianz-Kompetenzzentrum geht ab Januar 2022 an den Start

Zwei Bereiche der Finanzplanung unter einem Dach: Gebündelte Kompetenz für maßgeschneiderte Baufinanzierungen und Vermögensanlagen

Gebündeltes Know-how für Baufinanzierung und Vermögensanlage - die Kombination ist einzigartig in Schorndorf. Die Allianz-Generalvertreter Alexander Iancu und Christian Reichl haben ihre beiden Fachagenturen zusammengelegt zu einem Allianz-Kompetenzzentrum, welches bald eröffnet wird.

Die Finanzmärkte sind überschattet von Turbulenzen: Dem Corona-Crash folgen Inflation und Kurzarbeit, internationale Konflikte sorgen für „Finanzdellen“ und die Niedrigzinslage beeinträchtigt das Vertrauen vieler Privatleute, Häuslebauer und Mittelständler. Wer in der Situation seine Rücklagen in sicheren Händen weiß, schläft ruhiger. „Wir unterstützen Sie, Sicherheit für Ihre Zukunft zu schaffen“, sagen die Allianz-Vertreter Alexander Iancu und Christian Reichl. Die Spezialisten kennen sich aus über 30-jähriger Erfahrung mit den unterschiedlichsten Anlagestrategien aus. Jetzt haben sie ihre Expertise zusammengelegt, um noch vielfältigere Finanzierungsmodelle und umfassende Beratung zu bieten. Wer sein Vermögen der Allianz anvertraut, kann auch in Krisenzeiten auf attraktive Rendite zählen. Neben herkömmlichen Produkten hat die Allianz als einer der weltweit größten Geldanleger maßgeschneiderte Produkte, die sich auch während der Laufzeit individuell ausrichten lassen.

Alexander Iancu: Zertifizierte Fachagentur Baufinanzierung mit TÜV

„Viele Kunden reduzieren uns auf Versicherungen, doch die Baufinanzierung und Geldanlage sind ein gleichrangiges Kerngebiet der Allianz“, sagt Alexander Iancu. „Mein Job ist es, ein passendes Finanzierungskonzept zusammenzustellen, das die Ziele des Kunden im Blick hat. Dabei steht mir die Vielfalt an Geldmarktprodukten, festverzinslichen Papieren, Aktien- und Fonds-Konzepten aus der Produktwelt von Allianz Leben zur Verfügung.“ Wie der Finanzexperte erklärt, muss man mit der Allianz an seiner Seite auch das Schreckgespenst „Niedrigzins“ nicht fürchten, vor allem, wenn mit längeren Laufzeiten geplant wird. Die Mischung aus Finanzierung und Sparen lässt höhere Zinsen und eine zügige Refinanzierung der Immobilie zu.

Christian Reichl: Zertifizierte Fachagentur für Vermögensanlagen

„Wenn ich meinen Kunden die Frage stelle, wie zufrieden sie mit ihrer Geldanlage sind, so erfahre ich, dass viele Privatpersonen wie auch Unternehmen nicht gut auf Finanzplanungen zu sprechen sind“, sagt der Anlagenberater Christian Reichl, der demnächst sein 35-jähriges Allianz-Jubiläum feiert. Seit 30 Jahren ist die betriebliche Altersvorsorge sein Steckenpferd, dazu absolvierte er eine Weiterbildung zum zertifizierten Vermögensanlage-Experten. Der Spezialisierung verdankt er solide Kontakte zu mittelständischen Betrieben. Viele stehen vor demselben Problem: Die Unternehmensnachfolge muss auf ein sicheres Fundament gestellt werden. Dadurch wächst der Bedarf nach einer persönlichen, individuellen und bedarfsgerechten Vermögensberatung. Der Beratungsbedarf lässt sich übertragen auf Firmen, die merken, wie wichtig es ist, ein finanzielles Polster zu haben, um gegen schwer abschätzbare Situationen und Risiken abgesichert zu sein.