„Auffallend“ gut und kompetent

Sie fällt auf, die gelbe Golf-Flotte der Fahrschule Trissler. Das soll sie auch: Denn der Unterricht, das hohe Ausbildungsniveau und das erfahrene Fahrlehrer-Team sind ebenso herausragend.

Die Fahrschule Trissler ist ein Familienunternehmen, das seit 26 Jahren mit seinen Fahrschülern immer wieder neue spezielle Wege geht. Das Fahrlehrer-Team ist fachlich und dank digitaler Unterrichtsmaterialien immer am Puls der Zeit, denn im Straßenverkehr tut sich ständig etwas: Wir sind von immer mehr Assistenz-Systemen umgeben, das autonome Fahren entwickelt sich rasant. Auf dem Vormarsch sind Elektrofahrzeuge, für die Fahranfänger ebenso professionell geschult und von den ausbildenden Fahrlehrern betreut werden. Im Trend liegen Kompaktkurse, um in kurzer Zeit die theoretische Ausbildung zu absolvieren. Die Fahrschule Trissler ist mit Theorie-Intensivkursen immer in den Schulferien auch auf diese gesellschaftliche Entwicklung vorbereitet. Der Start in die Mobilität in den gelben Golfs ist eben „auffallend“ gut und in besten Händen.