Aus Träumen werden Pläne für Wohnen am Meer

Der Spezialist aus der Region begleitet Kunden auf dem Weg zum entspannten Lebensort.

Wäre das nicht schön: Warme Temperaturen, türkisblaues Wasser, feine Sandstrände, ein kühler Drink in der Hand - und das nicht nur in den Ferien, sondern ganzjährig. „Wir verhelfen in Europa und weltweit zum perfekten Ort, um die Lebensqualität zu verbessern“, sagt Hans-Peter Illner. Der Experte für „Wohnen am Meer“ aus der Region begleitet seine Kunden, damit aus ihren Träumen und Wünschen echte Pläne werden. Laut Statistik wählten 2021 rund 250.000 Rentnerinnen und Rentner einen Ort im Ausland als Alterswohnsitz. Wohnen am Meer heißt: „Gemeinsam entdecke ich mit Ihnen das passende Traumland, um die Lebensqualität zu verbessern und ein glückliches und erfülltes Leben zu führen.“ Damit verhilft er seinen Kunden zur idealen Work-Life-Balance, für jetzt und für später. Der Bausachverständige ist zertiziert als International Certified Esperts Member (ICEM) und Real estate expert for buying houses. Im Rahmen der Bau begleitenden Qualitätsüberwachung (BbQÜ) darf Hans-Peter Illner derzeit ein exklusives Wohnprojekt kontrollieren: Die Blaue Lagune an der Costa del Sol. Die kristalline Lagune mit Karibikflair verspricht mehr als 320 Sonnentage pro Jahr. Gerade jetzt in der beginnenden Herbst-Winter-Saison ein echter Sehnsuchtsort. Doch bei der Sehnsucht muss es nicht bleiben. „Wo die Zukunft beginnt, haben Sie selbst in der Hand. Dorthin begleiten wir Sie ohne unliebsame Überraschungen und Begleiterscheinungen, mit unserem Netzwerk, unabhängig, neutral, professionell.“ Wohnen am Meer