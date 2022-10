Bürowelten von morgen

Von der Büroklammer über die Büroeinrichtung bis zur Bürotechnik- Jeutter Bürozentrum liefert alles aus einer Hand. Erfahren. Kompetent. Zuverlässig.

Spezialisiert auf Büroräume für das Arbeiten der Zukunft – damit hat sich das Jeutter Bürozentrum seit über 50 Jahren einen Namen gemacht. Am neuen Standort in Urbach, der nach modernstem Energiekonzept geplant wurde und Anfang 2023 bezogen werden soll, entsteht ein umfassend neu gestalteter Showroom für moderne Bürowelten und Technologien. Der „Schreibtischtäter“ von morgen legt Wert auf ergonomische, wohnliche und multifunktionale Möbel. Wer am Schreibtisch richtig sitzt und sich wohlfühlt, arbeitet erfolgreicher und gibt das Wohlfühlen an seine Mitarbeiter und die Kunden weiter, wissen die Geschäftsführer von Jeutter, Achim und Steffen Knödler.„Mobile und flexible Arbeitsweisen erfordern veränderte Arbeitsumgebungen, die wir aus einer Hand gestalten und mit allem ausstatten, was der Kunde an Mobiliar und Technik im Büro benötigt.“