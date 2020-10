Balkon, Beton, Boden: Betec!

Die Firma Betec Beschichtungstechnik GmbH ist ein kompetentes Unternehmen mit umfassendem Know-how im Bereich Instandsetzung und dem Schutz von Oberflächen. Sie saniert korrosionsgeschädigte Betonbauteile an Fassaden, Balkonen, Tiefgaragen oder tragenden Konstruktionen fach- und normgerecht. Sichtbetonflächen werden im Zuge einer Betonkosmetik wunschgemäß optimiert und nahtlos an die umgebende Oberfläche angepasst. Des Weiteren versiegeln und beschichten die Mitarbeiter von geringer Belastung im Privathaus bis zu stärkster Beanspruchung im Industriebereich. Fußböden für alle Bereiche können mit großer Auswahl an Beschichtungen mit dekorativen Oberflächen und einer Vielzahl an Mustern und Farben verschönert werden. Langjährige und ständig geschulte Mitarbeiter sorgen für eine schnelle, fachgerechte und qualitativ hochwertige Ausführung. Hierbei wird stets kosteneffektiv, zuverlässig, termintreu und umweltbewusst gearbeitet. Im Rahmen einer Beratung werden mögliche Muster gezeigt und deren Funktionalität erläutert. Haptische Qualität, Struktur, Transparenz und Materialität lassen sich vorab erleben. Im angrenzenden schau_raum findet sich alles, was das Zuhause schöner macht.

Betec Beschichtungstechnik GmbH Lutherstraße 53

73614 Schorndorf

Telefon: 07181 92015-30 www.betec-beschichtung.de