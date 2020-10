„Baufinanzierung geht nur über eine vertrauensvolle Partnerschaft“

„Ich berate und begleite meine Kundinnen und Kunden oft ein Leben lang “, sagt Alexander Iancu – und wenn man davon sprechen kann, seinen Job mit Leib und Seele auszuüben, dann ist er ein Paradebeispiel dafür. „Es erfüllt mich, Menschen in ihren Wünschen und Projekten zu begleiten und ihnen dabei zu helfen, diese durch meine Beratung und unsere Produkte zu verwirklichen. Sei es ein Eigenheim, eine moderne Wohnung oder anstehende Reparaturarbeiten am Haus – mein Team und ich sind da!“

Seit fast 20 Jahren ist Alexander Iancu selbstständiger Allianz-Vertreter – heute ist er spezialisierter Fachberater Baufinanzierung mit TÜV. „Das ist eine Qualifikation, die zahlreiche Stufen durchläuft und vom TÜV zertifiziert ist. Regelmäßig alle drei Jahre wird die Qualifikation erneut überprüft und das Zertifikat entsprechend neu ausgestellt.“ Alexander Iancu begann in der Allianz-Welt mit der Lehre als Versicherungskaufmann, kam über Weiterbildungen und die eigene Qualifikation in den Außendienst und arbeitete bis zum Jahr 2001 als Kundenberater. „Ich bin über das Sparen zur Baufinanzierung gekommen. Die Beratung damals hat mir gezeigt, hier kann ich meinen Kundinnen und Kunden wirklich helfen, und so habe ich mich nach und nach spezialisiert.“ Seit 2012 hat er seinen Sitz im Allianz Service Center in Schorndorf, an dem insgesamt acht Allianz General- und Hauptvertretungen angesiedelt sind. Baufinanzierung ist sein Fachgebiet: Ob Sparpläne für Kunden aufstellen, womit sie ein Eigenkapital erwirtschaften, um mittelfristig in ein Eigenheim zu investieren, oder aber Finanzierungskonzepte für einen direkt bevorstehenden Kauf erarbeiten – der Baufinanzierungsspezialist ist in sämtlichen Lebenslagen für seine Kunden da. „Wichtig ist mir immer, genau die Bedürfnisse meiner Kunden herauszuarbeiten und ihre Ziele im Blick zu haben. Ich empfehle, für eine gesunde Finanzierung etwa 20 Prozent Eigenkapital anzusparen. Bei den meisten ist das Thema Zinssicherung ein sehr großes. Hierfür bieten wir als Allianz eine besondere Sicherung: Als großer Hypotheken-Finanzierer Deutschlands bieten wir bis zu 40 Jahre Zinsbindung an, worauf wir dann eine sicherere Finanzierung aufbauen können.“

Zahlreiche Finanzierungen laufen über die Allianz Hypotheken-Gesellschaft selbst, zudem kooperiert das Unternehmen mit der Commerzbank und der Wüstenrot Bausparkasse und bietet etwa kleinere Darlehen bis zu einer Höhe von 30.000 Euro ohne Grundschuld als Blanko-Darlehen für die Eigentümer an. „Es gibt zahlreiche Wege auf dem Weg zum entsprechenden Eigenkapital für eine Immobilie. Wir erarbeiten die Finanzierungspläne individuell mit jedem Kunden nach seinen persönlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten – wobei wir die Laufzeit der Finanzierung, mögliche parallele Sparpläne und mehr einbeziehen.“

Was Alexander Iancu besonders am Herzen liegt: Es geht nicht nur um niedrige Zinsen, sondern: Die Finanzierung muss funktionieren – auch in schwierigen Phasen des Lebens. „Wir sorgen dafür, dass auch in solchen Zeiten die Finanzierung unserer Kunden weitergeht.“ Alexander Iancu kennt und betreut seine Kunden oft ein ganzes Leben lang – die Partnerschaft beginnt bei der ersten Finanzierungsanfrage, geht über das zweite Darlehen für Reparaturen nach dreißig Jahren und vererbt sich oftmals an die Kinder weiter, die dann mit den ersten Sparplänen zu ihm kommen. „Vertrauen ist das Wichtigste.“ Doch nicht nur in Sachen Baufinanzierung ist der Versicherungs-Spezialist für seine Kunden da. Er bietet auch kompetente Beratung für Produkte aus Lebens- und Sachversicherung der Allianz sowie der Geldanlagen von Allianz Global Investors. Und auch hier ist das Credo für ihn die vertrauensvolle Partnerschaft mit seinen Kunden.