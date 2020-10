„Besser-Hören-Lösungen“

Vor 16 Jahren begann Daniel Kohl seinen Berufswunsch in die Tat umzusetzen, um Menschen mit Hörproblemen mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Nach Lehr- und Gesellenjahren legte er 2010 die Meisterprüfung ab, im Juli 2020 hat er sein Hörakustik-Fachgeschäft eröffnet. Im „Hörhäusle“ widmet er seine volle Aufmerksamkeit der individuellen Besser-Hören-Lösung, mit der sich der Kunde am wohlsten fühlt. Die Individualität kann er bieten, weil er nicht an einen bestimmten Hersteller gebunden ist. Er sucht gemeinsam mit dem Kunden das Gerät aus, welches am besten zu ihm passt. Eines seiner Spezialthemen sind Im-Ohr-Hörgeräte, die so gut wie unsichtbar sind. Das kommt vielen Kunden aktuell entgegen. Nicht nur die Kommunikation wird mit der Maske erschwert, auch das gemeinsame Tragen von Brille, Hinter-dem Ohr-Hörgerät und Maske hat seine Tücken. Mit mehreren Anpassverfahren, die den Kunden aktiv mit einbinden, werden präzisere und natürlich klingendere Hörerfolge erzielt als mit Standardverfahren. Daniel Kohl kümmert sich in der eigenen Werkstatt um Wartung und Reparatur - vom Einsteigergerät bis zur High-End-Hörlösung. Kunden, die ihre Hörgeräte nicht im Hörhäusle gekauft haben, sind herzlich willkommen

Hörhäusle Kohl GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 43

73614 Schorndorf

Telefon: 07181 8842055 info@schorndorf-hoert.de