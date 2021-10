Bestens beraten zur Wunsch-Immobilie

Der Immobilienmarkt erweist sich einmal mehr als krisensichere und stabile Investition in die Zukunft.Der Immobilienmarkt erweist sich einmal mehr als krisensichere und stabile Investition in die Zukunft.

„Eine Immobilie ist eine krisensichere Investition“, sagen Agnieszka Loew und Karin Spengler, zwei außergewöhnliche Frauen, die hinter Ruff Immobilien stehen.

Die Immobilien-Spezialistinnen wissen, wovon sie sprechen: Beide blicken auf über 20 Jahre Berufserfahrung in ihrer Branche zurück, die immer wieder von Wandlungen geprägt war und gerade in den vergangenen eineinhalb Jahren, ausgelöst durch die Pandemie, ihre Stärke zeigte: Wer wie Ruff Immobilien auf flexible Konzepte und zukunftsweisende Entscheidungen setzt, der macht in dem Sektor alles richtig.

Kompetente Beratung und Betreuung

„Nur in meinen vier Wänden fühle ich mich geborgen, das ist mein sicherer Hafen“, spielen die Immobilien-Expertinnen auf die aktuell riesige Nachfrage im Bereich des Kaufs wie auch des Verkaufs an. Ob zum Selbstbewohnen oder als unverändert lukrative Kapitalanlage: In Immobilien wird wieder stark investiert, dadurch ist viel Bewegung auf dem Markt. Immobilien bieten Sicherheit, die in diesen Zeiten gewünscht ist: „Eine der wichtigsten Gewissheiten der Gegenwart, auf die wir unsere Zukunft bauen können, sind die Immobilien.“ Das eigene Dach über dem Kopf ist essenziell und wertbeständig.

Dadurch ist für die Immobilienmaklerinnen ein völlig neuartiges Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage entstanden. Die Kosten für Immobilien schießen in die Höhe. „Viele Käufer bezahlen Höchstpreise, die sich nur leisten kann, wer über ausreichend Eigenkapital verfügt oder eine Erbschaft antritt“, so Agnieszka Loew. Genau an dem Punkt können Kunden auf die Souveränität und Professionalität von Ruff Immobilien bauen: Sie bringen Käufer- und Verkäuferseite ideal zusammen und setzen sämtliche Interessen zum Wohl ihrer Kunden um.

Damit jeder zu einem sicheren Zuhause in der gewünschten Immobilie kommt, bieten sie eine transparente Immobilienberatung, die vorwärts blickt und auf Vertrauen basiert. „Wir sind für kleine und große Kunden da und erfüllen vom Ein-Zimmer-Appartement bis zur Luxusimmobilie jeden Wunsch“, sagt Agnieszka Loew. Kollegin Karin Spengler ergänzt: „Unsere Kunden sollen eine Lebensentscheidung in Ruhe und bestens beraten treffen.“

Verkäufer bekommen verschiedene Wege aufgezeigt, die jetzt zielführend sind, um die Immobilie optimal zu veräußern. „Wir begleiten den Kunden mit unserer Expertise während des Verkaufs und während der gesamten Abwicklung, vom ersten Beratungs- und Informationsgespräch bis zur notariellen Unterschrift und Schlüsselübergabe steht ein kompetentes Team zur Seite.“

Wer also aktuell mit dem Gedanken spielt oder sich bereits entschieden hat, eine Immobilie zu kaufen oder zu verkaufen, sollte auf die Beratung nicht verzichten. Bei einem unverbindlichen persönlichen Termin nach Vereinbarung bei Ruff Immobilien. Die Maklerinnen beraten professionell und umfassend.

Dank ihrer exzellenten Marktkenntnis in und rund um Schorndorf beraten sie als eingespieltes und über Jahre „zusammengeschweißtes“ Team ortskundig und einfühlsam. Das garantiert Objekte nach individuellen Wünschen - aus einer Hand und mit weiblichem Charme und Kompetenz.