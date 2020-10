Viele Holzarten bekommt er in die Hände. Und mit jeder fertigt Günter Dzierzawa in seiner Holzmanufaktur individuelle Massivholzmöbel. Mal pur, mal im Vintage- Stil, mal kombiniert mit Edelstahl - immer mit Liebe zum Detail und dem Ziel, Menschen mit seinen Möbeln eine Freude zu machen. In jedes Möbelstück lässt er Inspiration und handwerkliches Können fließen. Der gelernte Ingenieur arbeitet fast ausschließlich mit bevorzugt luftgetrockneten Hölzern von regionalen Sägewerken oder Holzhandlungen. „Das ist umweltschonend und besser fürs Holz.“ In seiner Werkstatt finden sich zur Veredelung der Möbel verschiedene biologische Öle und Wachse. Damit lassen sich wunderschöne Oberflächen herstellen, die das Holz noch atmen lassen, was dem Raumklima zugutekommt. Der „Lignarius“, also der Holzarbeiter, wie der lateinische Begriff besagt, ist eben einer, „der mit dem Holz tanzt“.

