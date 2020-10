Die Kommunikationsexperten mit 360˚-Blick

Was sind die richtigen Werbemedien für unser Unternehmen? Über welche Kanäle erreichen wir unsere Kunden am besten? Wie werden wir in der täglichen Kommunikationsflut noch wahrgenommen? Fragen, auf die Ingo Sombrutzki von der Schorndorfer Agentur DOGMA 360˚ Communications kompetente Antworten geben kann. „Kleine und mittelständische Unternehmen tun sich oft schwer, neben ihrem Tagesgeschäft eine durchgehende Kommunikationsstrategie zu verfolgen,“ so der erfahrene Kommunikationsberater. Dabei sei gerade dies der Schlüssel zu einem nachhaltigen Unternehmenserfolg. „Hier übernehmen wir die Rolle der externen Marketingabteilung. Wir arbeiten uns in die Produktwelt und Denke des Kunden ein und entwickeln überzeugende Kommunikationsmaßnahmen, die nicht nur gut aussehen, sondern die Zielgruppe erreichen und wirken.“ Im Zentrum steht ein schlagkräftiges Team aus Spezialisten für Konzeption & Text, Corporate Design, Foto & Video, Werbemittelproduktion, Webentwicklung sowie Public Relations & Events. „Gemeinsam mit einer authentischen Story, einem unverwechselbaren Design und neuesten Marketingtechnologien schaffen wir den entscheidenden Unterschied.“

