Digitales Netzhaut-Screening

Das Eröffnungsangebot gibt es zum attraktiven Kennenlernpreis. Kunden leisten mit einem digitalen Netzhaut-Screening einen wichtigen Beitrag zum langfristigen Erhalt der Augengesundheit. Damit nichts „ins Auge geht“: „Als Augenoptiker sind wir ein wichtiger Ansprechpartner in Sachen Sehen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Lamm. Der Verantwortung ist er sich bewusst, und so setzt er auf modernste Technik und regelmäßige Fortbildung seiner Mitarbeiter. Daher ist es auch typisch Optikstudio Lamm, wieder einen Schritt voraus zu sein und ein einzigartiges Netzhaut-Screening mit optionaler Facharztdiagnose anzubieten. Nach der Messung werden die Daten über Spezialsoftware mit einer riesigen Datenbank abgeglichen. Bei Auffälligkeiten wird der Kunde an einen Augenarzt verwiesen für weiterführende Untersuchungen. Jürgen Lamm kann zügig einen Termin vereinbaren, bei jedem Schorndorfer Augenarzt.

Optikstudio Lamm GmbH Johann-Philipp-Palm-Straße 5

73614 Schorndorf

Telefon: 07181 64747 www.optikstudio-lamm.de