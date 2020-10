Ehrlichkeit hat Vorfahrt

„Autofahrer können mit allen Problemen zu uns kommen“, sagt Christian Pascu. Der Drei-Mann-Betrieb bietet den kompletten Werkstattservice - von der Fehlersuche mit modernster Diagnosetechnik bis zur Montage auf einer der zwei Hebebühnen, alles nach Original-Hersteller-Vorgaben.

Als sich der Kfz-Meister Christian Pascu im Jahr 2015 selbstständig gemacht hat, war für ihn klar: „Ich bin auf Augenhöhe mit den Kunden und verfolge eine persönliche und transparente Spur.“ Hier wird einem geholfen auf ehrliche Weise. Das Team kennt die Fahrzeuge seiner Kunden, die hier keine „Nummern“ sind. Christian Pascu ist erfahren und top in seiner Fachrichtung. 20 Jahre hatte er als angestellter Kfz-Meister in einer freien Werkstätte unterschiedlichster Fabrikate unter seinen Fittichen. Seine Qualität und das gute Preis-Leistungsverhältnis sind überzeugend, so dass 80 Prozent der Kunden auf Empfehlung kommen. Dank der erfreulichen Entwicklung braucht die Werkstatt mehr Platz und der Betrieb ist auf der Suche nach einem Bauplatz. Speziell ist die Mitte Oktober startende Räderwechsel-Aktion. Firma Pascu spendet schon immer acht Euro pro Radwechsel an soziale Einrichtungen in Schorndorf - dieses Jahr ans Frauenhaus.