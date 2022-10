Ein Séparée für die perfekte Auszeit

Einfach mal den Kopf abschalten und in professionelle Friseur-Hände geben

„Ist das deine natürliche Haarfarbe oder warst du beim Friseur?“ Wenn eine Kundin von Freunden und Bekannten nach einem Besuch im Friseursalon diese Frage gestellt bekommt, dann hat Karen Holzwarth ihr Ziel erreicht. Denn die Friseurmeisterin legt großen Wert darauf, natürliche Haarfarben und Schnitte zu kreieren. „Wir wollen keine Abhängigkeit schaffen, so dass jemand nach vier Wochen schon wieder zum Nachfärben kommen muss, sondern natürliche Schönheit.“ Weitere Färbetechniken wie Gloss, Shades, Paintings, Shinefinity, Babylights, Lowlights und Contouring betonen ebenfalls die Natürlichkeit der Haare. Das Team versteht sich ebenso auf alles rund um Farbe, Tönung sowie klassische Foliensträhnen. Dafür wird die Rezeptur der optimalen Farbe auch gerne zuvor im Team besprochen. Ein bunt gemischtes Team aus mehreren Generationen, das dafür sorgt, dass sich jeder willkommen fühlt. „Ein Besuch bei uns soll wie eine Auszeit sein“, sagt Karen Holzwarth. Wer Ruhe und Privatsphäre sucht, für den steht sogar ein Séparée zur Verfügung: Ein Raum mit Vorwärtswaschbecken, an dem sich Ältere oder Rückenschmerz-Geplagte leichter tun und ein Raum für Mütter, die stillen müssen oder eben für alle, die mal ihre Ruhe brauchen. Mit Kopfhautpeeling, Kopfhautpflege, Detox für Haar und Kopfhaut oder einer entspannenden Kopfmassage tut man dem Haar und der Seele etwas Gutes. Auch im Bereich der Dauerwelle wird auf weiche authentische Ergebnisse Wert gelegt. Der Salon Holzwarth Friseure bietet viele Extras wie Olaplex- und K18-Behandlungen, die anspruchsvolles, strapaziertes oder chemisch behandeltes Haar stabilisieren, stärken und aufbauen. Das Team bietet Schnitte für Herren, Damen und Kinder, auch Schnitte mit der Heißschere, die brüchiges, gesplisstes, feines oder kraftloses Haar versiegelt. Großer Wert wird auf Nachhaltigkeit gelegt und so werden ausschließlich umweltfreundliche Produkte von Wella und Kevin Murphy verwendet. Ein Spezialgebiet sind Brautfrisuren oder Hairstyling für festliche Anlässe. Auf Wunsch mit dem passenden Braut-Make-up durch eine kompetente Visagistin.