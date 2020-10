Für spezielle Kaminofen-Momente

Die Ausstellung präsentiert Kaminöfen in reichhaltiger Auswahl. High-end-Produkte zu fairen Preisen, aktuellste Modelle und modernste Technik mit Bestwerten im Wirkungsgrad erzeugen schnell eine rundum angenehme Wärme.

Dass wir das Heizen mit Holz als angenehm empfinden, dafür sorgen moderne Schamotteplatten in den Öfen, die Wärme lange speichern und als Strahlungswärme gleichmäßig im Raum verteilen. „Das Erlebnis ist einfach intensiver als Heizungswärme“, sagt der Kaminofenbauer Patrick Keiser. Für ihn steckt auch der Klima-Aspekt dahinter: „Wer stromunabhängig heizt, tut etwas für die Umwelt - und auch für seinen Geldbeutel.“

Keiser führt Kaminöfen unter anderem von den Kaminofenherstellern Novaline, Spartherm und Oranier, die „brand“-aktuelle Designer-Gas-Terrassenfeuer präsentieren, die zu jeder Jahreszeit betrieben werden dürfen und in jeden Garten ein knisterndes Feuer-Ambiente bringen. Bei den Feuerstätten hat der Kunde bei Keiser unzählige Möglichkeiten in Form und Design sowie in technischer Ausführung und Qualität. Für die richtige Wohlfühl-Umgebung braucht es die kompetente Beratung des Experten: Firma Keiser hat sie. Ist der passende Ofen gefunden, wird alles „aus einer Hand“ abgewickelt. Patrick Keiser informiert zudem, ob ihr „alter“ Kaminofen noch betrieben werden darf, worauf geachtet werden soll und welche Vorzüge moderne Öfen haben.

Fliesenverlegung vom Profi

Patrick Keiser gibt sich nicht mit Kaminöfen zufrieden. „Für eine gemütliche Stimmung sollte auch die Optik passen.“ Deshalb hat er den Fliesenfachbetrieb Schmidt mit im Boot. Fliesenlegermeister Konstantin Schmidt sichert und verschönert Kaminöfen mit Fliesen und Kacheln in jeglichen Formen, Größen, Materialien und Farben, so dass je nach Kundenwunsch individuell gestaltet werden kann - Schmidt berät fachkundig. Spezialisiert und zertifiziert ist er für die von vielen Kunden gewünschten Großformat-Fliesen, auch für Komplettrenovierungen- und Bäder aus einer Hand. „Wärme“ und Inspiration tanken lässt sich beim Tag der offenen Tür am 10.10. ab 10 Uhr