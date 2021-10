Gemeinsam gut zu Fuß

„Da wird ein Schuh draus“: Der Orthopädieschuhtechnik-Betrieb Gaiser punktet mit individueller Maßanfertigung, überzeugenden Messgeräten und mehr als 20-jähriger Berufserfahrung.

Das Aufgabengebiet umfasst Schuheinlagen, Kompressionsstrümpfe, Maßschuhwerk, Bandagen, Schuhreparaturen und -zurichtungen. In seiner Werkstatt erfüllt Orthopädieschuhmacher-Meister Mathias Gaiser den Servicegedanken umfassend und vor Ort. Dank der offenen Ladengestaltung kann der Kunde zusehen, wie sein individuelles Unikat entsteht. Mit modernster Messtechnik hilft Gaiser, die Lebensqualität des Kunden zu verbessern. Besonders stolz ist er auf die 3-D-Fußvermessung für den Einlagenbereich in Verbindung mit einem 2-D-Abdruck sowie auf den 3-D-Scanner für Kompressionsstrümpfe. „Erst durch die Verbindung von 3-D und 2-D entsteht die Präzision“, sagt Gaiser, der die individuelle Topografie des Fußes persönlich analysiert, hölzerne Leisten und Probeschuhe mit der CNC-Fräse fertigt und das passende Unikat anpasst. Für Kompressionsstrümpfe darf der Kunde aufs Podest: Ein 3-D-Scanner fährt strahlungsfrei und berührungslos im Kreis herum und nimmt Maß. Am Ende einer eingehenden Beratung steht ein Gesamtkonzept, das zur gesunden Fußstellung verhilft. Dank separatem Wartebereich mit Theke und zwei Kabinen ist auch aktuell immer für den gebotenen Abstand gesorgt.