Gesünder leben mit Handarbeit

Vor allem in den letzten herausfordernden Wochen und Monaten hat Erika Geiger vom Akire Näh- und Strickstudio einmal mehr festgestellt, wie wichtig Handarbeit sein kann. Sie steckt voller Freude, Leidenschaft und lässt aus kreativen Ideen einzigartige Produkte entstehen. Positive Effekte hat es zudem für die geistige, körperliche und auch seelische Gesundheit. Bei Akire werden Kunden dank einer großen Zahl verschiedener Nähmaschinenhersteller individuell auf ihre Bedürfnisse beraten und durch geschultes Fachpersonal eingewiesen, das auch nach dem Kauf für Fragen da ist. In großer Auswahl gibt es Kurzwaren, Wolle und Stoffe. Das Anfertigen von persönlichen Geschenken übernehmen die Mitarbeiter gerne. Der Stickservice macht ein Geschenk zum individuellen Unikat. Durch die große Vielfalt an Näh-, Kreativ-, Strick- und Häkelkursen - auch für Kinder - gibt es Unterstützung bei allen Projekten.

Akire Nähmaschinen- und Strickstudio Konstanzer Hofgasse 6

73614 Schorndorf

Telefon: 07181 62913 www.akire.de