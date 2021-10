Gutes Hören ist Lebensqualität

Daniel Kohl arbeitet herstellerunabhängig für den besten Hörerfolg der Kunden. Eines der Spezialgebiete sind Im-Ohr-Systeme: Für alle Preisklassen maßgefertigt und auf den individuellen Hörverlust eingestellt.

Der Hörakustikmeister hat einige Jahre in Schorndorf als Angestellter gearbeitet und sich 2020 selbstständig gemacht. Weil er nicht an bestimmte Hersteller gebunden ist, kann er unter sämtlichen Hörgeräteherstellern das System auswählen, mit dem sich der Kunde am wohlsten fühlt und das beste Hörergebnis erhält. Ein Hörsystem, das zu 100 Prozent passt, lässt sich nicht „mal eben“ aus dem Ärmel schütteln. Viel Erfahrung, Expertenwissen und Einfühlungsvermögen sind gefragt. Die Grundlage für seine konstant hohe Qualität ist ein kompetentes Team. Sie nehmen sich für die bestmögliche Individualität viel Zeit. Auch darf der Kunde das Hörsystem beliebig lang ausprobieren, um den Klang in verschiedenen Hörsituationen kennenzulernen.

Realitätsgetreue Anpassung mit „Natural Fitting“

Neben den gängigen Anpassverfahren mit High-End-Messanlagen kommt eine spezielle Methode zum Einsatz – das Natural Fitting. „Es orientiert sich an der natürlichen Klangwahrnehmung, so dass wieder alle Töne in gleicher Lautstärke gehört werden“, sagt Daniel Kohl.