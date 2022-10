Handwerkliche Gestaltung in Naturstein

Der Familienbetrieb wird in 3. Generation geführt und legt seit der Gründung 1965 großen Wert auf eigene Fertigung.

Ein bestens ausgestatteter Maschinenpark steht für die gesamte Produktionskette vom Rohblock bis zum fertig versetzten Grabstein zur Verfügung. Ein Blick in die großräumige Werkstatt zeigt die Bandbreite des Berufsfeldes an: Neben Maschinen ist auch Handarbeit gefragt. Beim Arbeiten mit Stein zählt die traditionelle Handarbeit noch etwas, denn, um die Maschinen bedienen oder die richtige Technik wählen zu können, ist Fachwissen nötig. Die Anfertigung nach individuellen Kundenwünschen macht die Massenproduktion unnötig und verlangt, dass sogar die CNC-Maschine bei jedem Stück von Hand neu einprogrammiert wird. Ausschließlich Unikate verlassen den Betrieb.

Der Kunde hat eine große Auswahl an Materialien und Formen in der Ausstellung, so dass den Gestaltungsmöglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt sind. Ein persönliches und unverbindliches Beratungsgespräch steht daher an erster Stelle. Diese werden vom Steinmetzmeister Thilo Jakobi oder dem Geschäftsführer Karl-Heinz Blum geführt, die den Betrieb seit vielen Jahren leiten. Zum Jahreswechsel übernimmt Simon Jakobi in der siebten Steinmetzgeneration der Familie den elterlichen Betrieb.