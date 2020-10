Heimat für passende Schuhe

„Fühlen Sie sich bei uns wie zu Hause“, sagt Geschäftsführerin Angelika Schumacher. Sie und ihr Team glauben an den stationären Einzelhandel und punkten mit hochwertigen topmodischen Markenherstellern in sämtlichen Größen und Weiten. Speziell auf Nachhaltigkeit setzt der neue umweltzertifizierte Schuhhersteller „Think“. „Handel ist Heimat“ - der Satz hat durch Corona an Gewicht gewonnen.

Bei Moser können Kunden auf einen Service zählen, der auf ihre Wünsche eingeht. Schuhe sind mehr als Bekleidung. „Sie sind Mode, Wohlfühlen und Spaß am Leben.“ Für maximalen Tragekomfort werden die Füße exakt vermessen. Pflegeprodukte für bequemes Laufen, gesunde und gepflegte Füße runden das Angebot ab, von dem man sich online inspirieren lassen kann. Über „Click + Collect“ wird es zur Abholung reserviert.