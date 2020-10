Hier gehen die Hemden nie aus

Für modebewusste Herren hält Bantel eine immense Hemden-Auswahl parat, die an Vielfalt und modischer Aktualität nichts vermissen lässt, von klassisch bis auffällig, von schlicht bis edel, von verspielt bis casual-schick, von lässig bis elegant. Herrenhemden gibt es in verschiedenen Passformen und Größen, Farben, Weiten und unzähligen Stoffen. Darunter über 5400 Hemden vom regionalen Qualitätsproduzenten „Olymp“. Um den perfekten Schnitt tritt auf Wunsch die hauseigene Änderungsschneiderei in Aktion.

Nicht nur ein gut sitzendes Hemd von Bantel macht modebewusste Männer noch attraktiver und schicker. Auch das Drumherum gehört dazu: Hosen gibt es von Brax, Jack & Jones, Hilfiger , Boss, Mac, Pierre Cardin und Gardeur. Modeberater stellen auf Wunsch komplette Outfits zusammen, von den Schuhen bis zum Wäschebereich, inklusive Gürtel, Schals und Strümpfen.