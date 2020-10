Ihr Profi-Ausstatter für Besprechung & Schulung

www.HappyMeeting.de liefert Büro Schlang Ideen und Konzepte für Besprechung, Schulung und Kommunikation, die nach Kundenwunsch angepasst werden. Der Katalog bildet die Grundlage für Ausstattung, Technik und Einrichtung moderner Schulungs- und Konferenzräume. Seit 15 Jahren ist Schlang aktiv im Bereich „Digitales Klassenzimmer“ und bringt sein Know-how und spezielle Präsentationstechnik in den „DigitalPaktSchule“ ein. In Schorndorfer Schulen richtet Schlang das Equipment ein, vom Flipchart über Whiteboard bis Glasboard sowie komplette interaktive Tafelsysteme und Installationen für den Lehrerarbeitsplatz. In Firmen und Organisationen werden Besprechungs- und Schulungsräume mit modernster drahtloser Präsentationstechnik über Großformat-Touchdisplays sowie mit gesamten Videokonferenzsystemen und Raum-in-Raum-Lösungen ausgestattet, inklusive Loungemöbeln, Hochtischen, Steh-und-Sitz-Tischen.