Individuelle Unterstützung in jeder Trauersituation

Das TrauerHaus Wolters ist der zuverlässige Ansprechpartner im Trauerfall und für die Zeit danach

Schon beim Betreten des TrauerHauses Wolters fallen Hürden und Anspannung wie von selbst weg. „Ich kann mich fallenlassen. Das ganze Erdrückende und Verkrampfte ist wie weggeblasen“, habe ihm eine Kundin zurückgemeldet, sagt Andre Wolters. Nicht wenige Trauernde schauen sich bei ihrem ersten Termin ungläubig um und sind überrascht von den Räumlichkeiten: „Bin ich hier richtig?“ In der Tat hat die hohe lichtdurchflutete Trauerhalle mit dem hellen Boden und offenem Foyer mit einem häufigen Klischee von der klassischen, erdrückend schmuck- und farblosen Trauerhalle keine Ähnlichkeit. Und auch das Mobiliar aus hellen Schränken und bequemen, Designstühlen mit senfgelben Bezügen würde man eher in einem zeitgemäßen Großraumbüro erwarten als in einem Bestattungshaus. „Wir sind am Puls der Zeit, denken modern, arbeiten traditionell qualitativ und behandeln jeden Trauerfall anders“, sagt Andre Wolters. Er weiß, wie wichtig und individuell das Abschiednehmen ist - entsprechend flexibel geht er auf die ganz persönliche Lebensgeschichte des Verstorbenen und auf die persönlichen Wünsche der Hinterbliebenen ein. Jeder Trauerfall ist etwas Besonderes, sehr Individuelles. „Die Gestaltung des Abschieds ist darum für uns nie Routine.“

Exklusiv in Schorndorf: Ein Raum für das würdevolle Abschiednehmen

Das TrauerHaus Wolters hat sich gut etabliert. Nach dem Umzug in die größeren Räume am heutigen Standort kamen in den vergangenen zwei Jahren die Außenfilialen in Winterbach und Remshalden-Grunbach dazu. Andre Wolters ist es wichtig, eine ganz persönliche Atmosphäre zu schaffen, in der sich Angehörige vom Verstorbenen endgültig verabschieden können. Dafür hat er exklusiv in Schorndorf einen Abschiedsraum für bis zu 40 Personen eingerichtet. Sie bietet den passenden Rahmen für einen individuellen Abschied und eine spezielle Begleitung für Trauernde, die von kompetenten und feinfühligen Mitarbeitern betreut und durch die schwere Zeit begleitet werden. Das TrauerHaus Wolters berät bei sämtlichen Belangen der Vorsorge in einem persönlichen Rahmen. Die Vertrauensbasis zwischen Bestatter und Hinterbliebenen ist von Harmonie und Empathie geprägt. Die Umgangsformen stimmen. Dass sie mit Angehörigen würdevoll und empathisch umgehen, bescheinigen ihm viele Kundenreaktionen. Der geprüfte Bestatter, der parallel zu seiner Arbeit die Meisterschule besucht, hat einen eigenen Ordner angelegt, in dem er die anonymen Rückmeldungen aufbewahrt. Regelmäßige Kundenbefragungen zum Abschluss einer Trauerfallbegleitung gehören für ihn von Anfang an dazu, seit er sich 2016 in Schorndorf selbstständig gemacht hat. 99 Prozent der Trauernden, die von ihm und seinem Team eine vorzügliche Betreuung in einer schweren Zeit erhalten haben, äußern sich positiv und nehmen gute bleibende Eindrücke eines würdevollen Abschiednehmens mit. „Durch kleine Gesten wurde mir klar, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe“ schrieb vor einiger Zeit eine Frau. „Ein gut organisiertes Team, ihr macht eine tolle Arbeit“ lautete ein anderer Kommentar. Eine der Kundenreaktionen wurde inzwischen zur Devise für die Arbeit. Darin hieß es: „Macht einfach so weiter, Danke für alles.“ Für Andre Wolters und seine Mitarbeiter heißt das: „Wir entwickeln und stetig weiter. Wir leben unseren Beruf, für uns ist es Berufung.“