Jetzt zum Geldspar-Check

Die Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. (WGV) bietet günstigen Schutz für alles Wertvolle im Leben. Im WGV Servicebüro Schorndorf beraten Elena Fink und ihr Team ihre Kunden umfassend.

„Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zahnzusatz – wir bieten Ihnen genau die Versicherungsleistungen, die Sie brauchen, um kostensparend abgesichert zu sein“, sagt Elena Fink vom WGV Servicebüro in Schorndorf. Dem Team ist es besonders wichtig, all ihren Kunden ein verlässlicher Partner zu sein. „Persönliche und ausführliche Beratung steht für uns an erster Stelle. Wir besprechen gemeinsam mit unseren Kunden ihre Situation und helfen ihnen dabei, Einsparpotenziale zu erkennen und das passende Versicherungspaket für die jeweiligen Bedürfnisse zu finden“, erklärt Fink. Dieser Geldspar-Check ist unverbindlich und kostenlos. Zum umfassenden WGV Produktangebot gehören Versicherungen für Kfz, Haftpflicht, Hausrat, Glas, Wohngebäude, Rechtsschutz, Unfall, Leben, Rente, Berufsunfähigkeit und Krankenzusatz. „Die WGV Produkte gehören seit jeher zu den günstigsten der Branche und überzeugen regelmäßig in Vergleichstests, beispielsweise von Stiftung Warentest oder Focus Money. Wir möchten, dass Sie stets die Gewissheit haben, für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, ohne zu viel zu bezahlen“, sagt Fink. Ein Vergleich lohnt sich also immer wieder.