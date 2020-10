Juristische Verstärkung ins Boot geholt

Vor gerade Mal einem Jahr an den Start gegangen, hat sich die Kanzlei Tschersich dank der überaus positiven Entwicklung personell und fachlich erweitert.

Die Rechtsanwaltspartnerschaft, gegründet im Juli 2019 von Dr. Roman Tschersich und Rosaria Navarra-Tschersich, ist eine eigenständige moderne Kanzlei in den historischen Räumen der Villa am Schloss-Schorndorf. Schwerpunkte der Tätigkeit sind die Bereiche Familienrecht, Erbrecht, Verkehrsrecht, allgemeines Zivilrecht und italienisches Recht.

Beratend von A bis Z tätig

Mandanten können sich mit jedem Anliegen an die Rechtsanwaltskanzlei Tschersich wenden. Sie erhalten eine Beratung von A bis Z. Für dieses Ziel einer umfassenden Rechtsbetreuung sind künftig vier Anwälte tätig.

Dr. Roman Tschersich ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht und hat seinen Fokus auf dem Abschluss von Eheverträgen bis zur Regelung aller Scheidungsfolgen und dem Entwurf von Testamenten und Nachfolgeregelungen.

Seine Frau, die Rechtsanwältin und Avvocato Rosaria Navarra-Tschersich, betreut den Sektor allgemeines Zivilrecht und Mietrecht und sie ist die kompetente Begleiterin durch das gesamte italienische Recht. Die Muttersprachlerin deckt als Schnittstelle für Rechtsberatung und Kommunikation sämtliche Anliegen mit italienischem Rechtsbezug ab - nicht ausschließlich für in Deutschland lebende Italiener, sondern auch für Deutsche, die eine Rechtsberatung benötigen, etwa weil sie in Italien Liegenschaften besitzen oder erwerben möchten. Um der steigenden Nachfrage nach Beratungen im Verkehrs- und Familienrecht nachzukommen, begab man sich auf die Suche nach Unterstützung, die nun gefunden wurde:

Seit Jahresbeginn 2020 ist mit Rechtsanwalt Hans-Jürgen Tschersich eine Persönlichkeit des Fachgebiets Familienrecht mit im Boot. Der Vater von Dr. Roman Tschersich ist seit 1998 Fachanwalt für Familienrecht in Schorndorf - das Vertrauen in seine Expertise ist groß. „Wir wie auch sein überregionaler Mandantenstamm wissen seine mehr als 40-jährige Erfahrung zu schätzen“, sagt Ehepaar Tschersich.

Seit August 2020 vertritt die Rechtsanwältin Eda Öztürk, geb. Tasci die Interessen ihrer Mandanten mit den Tätigkeitsschwerpunkten Verkehrs- und Zivilrecht. Eda Öztürk absolviert momentan die Qualifikation zur Fachanwältin für Verkehrsrecht, das den gesamten Bereich Schadensrecht mit einschließt. Damit hat die Kanzlei Tschersich ihre Kompetenz im Bereich Verkehrsrecht nochmals erweitert und mit dem Familienrecht zum Tätigkeitsschwerpunkt ausgebaut. Die gebürtige Berlinerin, die auf dem Burg-Gymnasium Abitur gemacht hat, betreut auf Wunsch auch in türkischer Sprache. Auch das Sekretariat ist mitgewachsen: Mit der geprüften Rechtsfachwirtin Laura Bianca Meier ist seit September die Büroorganisation zusammen mit der Rechtsanwaltsfachangestellten SinemElisabeth Wohlfarth in versierten Händen und der Mandant wird immer zuvorkommend und freundlich in Empfang genommen. Und auch privat steht Nachwuchs ins Haus: Ende Oktober werden Rosaria und Roman Tschersich Eltern ihrer ersten Tochter