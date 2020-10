Lange haltbare Böden

Die Firma „Der Parkettfuchs“ liefert, verlegt und übernimmt die Pflege von Böden: Schleifen und Öle zu Schnäppchenpreisen.

Der Service gilt auch für Treppen, die professionell saniert oder mit einem neuen Belag versehen werden. Das Team arbeitet perfekt Hand in Hand, um den Wohnraum in eine einmalige Wohnumgebung zu verwandeln. Die Boden-Spezialisten schaffen Raumkonzepte, Küchenplanungen sowie individuelle Wohnlösungen. Will der Kunde frische Farbe für den Parkettfußboden oder ein neues Design auf dem Holz, ist auch dies Teil des Gesamtangebots. Die „Parkettfüchse“ bringen sich mit ihrem Know-how ein und kommen auf Wunsch regelmäßig beim Kunden vorbei, um den hochwertigen Boden lange am Leben zu erhalten. Ein Auftrag beginnt stets mit dem Besuch beim Kunden, wo die „Füchse“ sich ein Bild von den Räumen machen und ausmessen.