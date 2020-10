Private Einkaufsparty

Bei Bantel heißt es „Willkommen zum Private Shopping“. Das Angebot zum Einkaufsbummel nach Ladenschluss richtet sich an Cliquen, Junggesellinnen-Abende, für Familien und Firmen mit mindestens zehn Personen. Sie können nach Voranmeldung in privater, ganz spezieller Stimmung auf nie erlebte Art shoppen, aus dem vollen Sortiment Trends für sich entdecken und Neuheiten aus der Herbst-Winterkollektion ungestört anprobieren. Die Damenabteilung ist ab 18.30 Uhr exklusiv für sie geöffnet. Kompetent beraten wird man wie gewohnt. Speziell: Man hat die Modeberaterin einmal ganz für sich und das individuelle Outfit an der Seite. Sie stellt in entspannter Atmosphäre auf Wunsch das Outfit von Kopf bis Fuß, von Hose bis Handtasche zusammen - natürlich unter Beachtung der Coronaregeln. Nicht nur Shopping Queens jubeln: Private Shopping ist eine tolle Geschenkidee für Weihnachten.

Bantel GmbH Johann-Philipp-Palm-Straße 23

73614 Schorndorf

Telefon: 07181 2009-0 www.bantel.de