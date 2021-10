Seit über 50 Jahren alles rund ums Planen, Bauen und Wohnen

Die SCHATZ-Gruppe bietet Architekten und Ingenieure, Schlüsselfertigbau und Immobilien: Hochwertig, umfassend und aus einer Hand.

Alles hat klein angefangen im Jahr 1967, heute besteht die SCHATZ-Gruppe aus drei eigenständigen Unternehmen und bietet alles rund ums Bauen. Dahinter stecken mehr als 50 Jahre Erfahrung im Planungs-, Bau- und Immobiliengewerbe. Die individuellen Kundenanforderungen stehen im Mittelpunkt.

Wer seinen Wunsch vom Eigenheim erfüllen möchte oder eine Gewerbeimmobilie sucht, benötigt einen zuverlässigen Partner an seiner Seite. Ebenso wie der Immobilienbesitzer, der ein Gebäude oder ein Grundstück zu verkaufen hat. In der SCHATZ-Gruppe finden sie einen „Allrounder“, der Architektur, Statik und Tragwerksplanung, Gebäude- und Haustechnik sowie die Bauträger- und Maklertätigkeit abdeckt.

Generalplaner für sämtliche Sparten und Bauvolumenprojekte

Verschiedene Gewerke greifen wie ein Uhrwerk ineinander: Bei der SCHATZ projectplan GmbH decken Architekten und Ingenieure sämtliche Planungsleistungen von der Architektur über die Tragwerksplanung bis hin zur modernen Gebäudetechnik komplett aus einer Hand ab. Die Vernetzung der Planungsteams garantiert hohe Qualität, wirtschaftliche Bauzeiten und Kostensicherheit. Zahlreiche Neu- und Umbauten in sämtlichen Branchen hat die SCHATZ projectplan GmbH in der Region und international realisiert. Das Architektenteam entwickelt zeitgemäße, funktionale und ansprechende Entwürfe mit ästhetischer Formensprache. Für komplexe Anforderungen an die Statik erstellen die Ingenieure nachhaltige und wirtschaftliche Tragwerkslösungen. Die Fachleute für technische Gebäudeausstattung sorgen für ein Optimum an Komfort und Wirtschaftlichkeit bei modernen und innovativen Ansprüchen an Energieeffizienz, Umwelt- und Klimaschutz.

Schlüsselfertigbau mit Festpreis und Terminsicherheit

Die SCHATZ projectbau GmbH ist auf den Schlüsselfertigbau spezialisiert. Sie bietet eine hochwertige Bauausführung zum Festpreis und liefert zum fixen Termin – egal, welcher Gebäudetyp gewünscht ist: Büro- und Verwaltungsgebäude, Industrie- und Wohnungsbau, Kindertagesstätten, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, Sporthallen und Sportzentren, Autohäuser, Sanierung oder Revitalisierung von Bestandsgebäuden sowie „Spezialimmobilien“. Beim schlüsselfertigen Bauen werden die Kunden während der gesamten Prozesskette ganzheitlich betreut. Das bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, sowohl fachlich und terminlich als auch finanziell. Mit dem Know-how und der Erfahrung von weit über 200 schlüsselfertigen Objekten setzen die Bau-Profis die Anforderungen und Wünsche der Kunden um. Mit straffer Organisation, perfekter Koordination und permanentem Controlling haben sie alle Kosten und Termine stets im Griff. Dank des Workflows können die hausinternen Spezialisten auf neue Anforderungen während des Bauvorhabens effektiv eingehen. Das garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität und Investitionssicherheit.

Vertrauenswürdige Bauträger und Makler

Hinter der SCHATZ Wohnbau GmbH steckt ein vertrauenswürdiger Bauträger und Makler, der persönlich und marktgerecht betreut. Zahlreiche Wohn- und Gewerbeimmobilien wurden in den fünf Jahrzehnten zur höchsten Zufriedenheit der Kunden realisiert, die immer im Mittelpunkt stehen. Bei Immobilien geht es um eine langfristige, vielleicht um die wichtigste Entscheidung im Leben: Es werden Lebensräume für Menschen gebaut, die sich ihren Traum vom Wohnen erfüllen möchten. Neben den technischen Projektentwicklungen und den Machbarkeitsstudien von Grundstücken übernehmen die Immobilienspezialisten die Vermarktung der Wohnungen und bieten damit ein Sorglos-Paket an. Das Portfolio reicht vom reinen wohnwirtschaftlichen Bereich über gemischt genutzte Liegenschaften bis hin zu rein gewerblich genutzten Immobilien. Eine Stärke ist zudem die klassische Maklertätigkeit wie die Vermietung oder der Verkauf von Bestandsimmobilien. Qualität und sorgfältige Bauausführung haben oberste Priorität. Mit einer Investition in eine SCHATZ-Immobilie legen die Kunden den Grundstein für eine krisensichere Anlage mit einem seriösen Partner an der Seite.