Sie sorgt für gepflegte Füße

Ohne Füße läuft nichts. Diesen Leitsatz beherzigt Claudia Caspers in ihrem neu eröffneten Fußpflegestudio. Sie kümmert sich fachgerecht darum, dass ihre Kunden mit gesunden Füßen durch den Alltag gehen können.

Claudia Caspers hat am 1. Oktober 2022 eine Anlaufstelle in Schorndorf für schöne und gesunde Füße geschaffen. Die Grundlagen für ihre Arbeit hat sie sich während ihrer professionellen Ausbildung in der Podologieschule in Stuttgart geschaffen, wo sie den Abschluss als Podologische Assistentin gemacht hat. Ihre fachgerechte Arbeit und eine gute, gründliche Beratung zeichnen sie aus. Nach der Analyse der Fußprobleme wendet sie spezifische Behandlungsmethoden an und empfiehlt die richtigen Pflegemaßnahmen für zuhause. Claudia Caspers weiß: Vieles beginnt am Fuß. Darum legt sie den Schwerpunkt immer auf das Wohlbefinden ihrer Kunden. Auch die kosmetische Fußpflege durch UV-Nagellack oder Farbgel ist möglich. „Gepflegte Füße sind Lebensqualität. Ich empfehle darum, zur Vorbeugung regelmäßig zur Fußpflege zu gehen. Ihre Füße werden es Ihnen danken.“