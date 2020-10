Spezialgebiet Brandschutz

Vom Einfamilienhaus bis zum Großbetrieb sind effiziente Brandschutzlösungen der beste Schutz zur Verhütung von Brandfällen. Um all dies kümmert sich Alexander Klein, der übrigens auch ehrenamtlich Brandherde jeder Art in Schach hält: Als aktiver Feuerwehrmann in der Schorndorfer Abteilung Buhlbronn ist er seit fast 30 Jahren aktiv und ist seit 15 Jahren stellvertretender Abteilungskommandant. Von dem her sieht er viel und kennt Brandschäden aus der Praxis - und, wie er sagt leider auch aus allernächster Nähe. „Es kann so schnell gehen. Die Folgen eines Brandschadens sind immens. Vor allem im privaten Bereich wird Brandschutz oft sehr vernachlässigt.“ Was viele nicht wissen: Ein Drittel aller Brände sind auf elektrische Geräte und Anlagen zurückzuführen. Darum kümmert sich sein Betrieb auch intensiv um die geforderten brandschutztechnischen Maßnahmen in Betrieben.

Klein Brandschutz Blütenstraße 18

73614 Schorndorf-Buhlbronn

Telefon: 07181 9232471 www.kleinbrandschutz.de