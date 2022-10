Spezialisiert auf gutes Hören

Das niedergelassene, inhabergeführte Hörakustik-Fachgeschäft berät herstellerunabhängig, vom Nulltarif bis zum High End-Hörsystem. Das Team würde sich dieses Jahr über einen weiteren Azubi freuen.

Bei der Hörgeräteanpassung ist es nicht mit ein bis zwei Terminen getan. Betroffene sind gut beraten, sich an das niedergelassene, inhabergeführte und unabhängige Hörhäusle zu wenden. Im Hörakustik-Fachgeschäft von Hörakustikmeister Daniel Kohl hat der Kunde die Gewissheit, dass er während der kompletten Tragezeit professionell begleitet wird und jederzeit die Experten aufsuchen kann, wenn er Fragen hat, das Hörgerät umgestellt werden soll oder wenn es Schwierigkeiten gibt. Das Hörhäusle führt Hörgeräte in jeder Preisklasse, vom Nulltarif bis zum High End-Modell, so dass für jeden das Hörsystem gefunden wird, das zu 100 Prozent zu den individuellen Hörbedürfnissen passt. Neben High-End-Messanlagen kommt eine spezielle Methode zum Einsatz: Das Natural Fitting orientiert sich an der natürlichen Klangwahrnehmung, so dass wieder alle Töne in gleicher Lautstärke gehört werden. Als Mitglied einer großen Einkaufsgemeinschaft können die Hörakustiker herstellerunabhängig beraten und für jeden Anbieter konkurrenzfähige Preise anbieten. Das Hörhäusle ist Ausbildungsbetrieb und leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des heimischen Handwerks und damit in die Zukunft des hohen Qualitätsniveaus.