Spezialisiert auf Unfallschäden

An sein Fahrzeug lässt man nicht jeden ran, im Lackierfachbetrieb Lienemann ist es in guten Händen: Die Spezialisten für Unfallinstandsetzung bieten unter der Motorhaube, an Karosserie und Blech alles aus einer Hand.

Bei Unfallschäden ist Genauigkeit entscheidend, damit alles gründlich repariert wird und die Sicherheit des Fahrzeugs garantiert ist. Mit 16 Fachkräften, 2 Meistern und über 40 Jahren Erfahrung ist Lienemann spezialisiert auf Unfallinstandsetzung, Lackierung und Karosseriearbeiten aller Art. Alle Fabrikate werden auf hohem Qualitätsniveau repariert, aus einer Hand. Inklusive Autoglasreparatur- und Tausch. Bevor das Kfz auf der Hebebühne steht, steht die transparente Schadensanalyse an: Abgestimmt mit dem Kunden wird geklärt, ob neue Teile eingebaut werden, eine Instandsetzung erfolgt oder ob ausgebeult und mit moderner Technik lackiert wird. Viel ist möglich bei Kleinschäden: Mit Smart Repair lässt sich oft die ganz große Reparatur abwenden. Als Partnerbetrieb verschiedener Versicherungen muss sich der Kunde um keinen „Papierkram“ kümmern - alles wird zuverlässig erledigt.