Spezialist für Tore und Türen

Qualitativ hochwertige Produkte zu fairen Preisen und eine saubere und zuverlässige Montage von Garagentoren und Haustüren - dafür steht BAKI Torbau GmbH in Schorndorf.

Der 1990 von Martin Bareiß gegründete Betrieb ist ein Begriff für innovative qualitativ hochwertige Produkte. Dem Geschäftsführer Markus Bareiß, der den Familienfachbetrieb in zweiter Generation leitet, ist die Zuverlässigkeit und Transparenz von der Beratung bis zur Montage wichtig: So werden die verkauften Produkte ausschließlich durch qualifizierte eigene Monteure beim Kunden installiert und in Betrieb genommen. Ob Tor oder Tür: Immer die passende Lösung. Für dieses Ziel spielt BAKI Torbau noch weitere Trümpfe aus: Individuelle Planung von vornerein, basierend auf einem präzisen Aufmaß vor Ort beim Kunden so wie Produktvorführungen im eingebauten Zustand in der hauseigenen Ausstellung und Service über den Kauf hinaus. So stellt BAKI Torbau sicher, dass der Kunde mit dem Produkt und Service rundum zufrieden ist. Ein Garagentor und eine Haustüre sind schließlich Vertrauenssache.