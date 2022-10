Spezialtraining für Gesundheit, Reha und Fitness

Im clever fit wird für jede Altersgruppe und jedes persönliche Ziel ein individuelles Trainingsprogramm erstellt

Fitnesstraining im clever fit ist mehr als nur Sport. Jeder, der sich hier fit hält, tut etwas für den ganzen Körper, fördert seine Gesundheit und steigert das Wohlbefinden. Ein individueller Trainingsplan bildet die Basis und schafft ideale Bedingungen für den persönlichen Erfolg und eine gute Trainingsqualität. Training für „Best-Ager“, Gesundheitsvorsorge, Gesunderhaltung und Rehabilitation sind die großen Themen im Fitness- und Freizeitsportbereich. Die Personengruppe der über 50-Jährigen entdeckt vermehrt und begeistert die vielen Vorzüge eines regelmäßigen Trainings im clever fit und erlebt hier in moderner Trainingsumgebung gemeinsam Spaß an der Bewegung. Das clever fit steht für Fitness zu günstigen Konditionen mit einer Topleistung. Die Studioinhaber Michaela und Norman Kreuter rücken ein ihrer Meinung nach verbreitetes Bild vom „Discountstudio für junge Leute“ zurecht. „Das ist nur ein Teil unseres Angebots. Wir haben für sämtliche spezifischen Bereiche ausgebildetes Personal.“ Speziell qualifizierte Trainer kümmern sich um die Bereiche Reha- und Gesundheitssport und erstellen individuelle Trainingsprogramme. Alle Trainer sind ausgebildet und verfügen mindestens über eine Fitnesstrainer-B-Lizenz. Dazu werden sie in der konzerneigenen Fortbildungsakademie stets weitergebildet, um optimal zu betreuen. Sie helfen und informieren kompetent bei Fragen. Ein weiterer Schwerpunkt ist das breitgefächerte Sport-Rehabilitationsprogramm, das sich etwa nach Verletzungen oder Operationen anschließt. Durch eine gezielte Stärkung der Muskulatur lassen sich der Schutz der Gelenke, die Flexibilität und die Koordination stärken. Trainierende, denen es um die Gesunderhaltung geht oder die einen eingeleiteten Heilungsprozess unterstützen möchten, sind im clever fit richtig. Ganz unabhängig vom individuellen Gesundheitszustand empfiehlt es sich generell, frühzeitig etwas für die Gesundheit zu tun. Eine bekannte Erkenntnis beherzigend, sagt Norman Kreuter: „Mit 20 kann man, mit 30 sollte man, spätestens ab 40 muss man sich dahinterklemmen, weil in dem Alter die Muskulatur schneller abbaut, als sie sich aufbaut.“

Spezialisierter Gerätepark

Um dran zu bleiben und Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer gleichermaßen in der gesunden Balance zu halten, hat sich das clever fit mit einem Gerätepark spezialisiert, der viele Bereiche abdeckt: Der Dr. Wolff-Rückenzirkel dient dem Aufbau und der Stärkung der Rumpfmuskulatur. Das Vibrationstraining bietet ein gelenkschonendes Ganzkörpertraining in nur zehn Minuten. Der Einsteigerzirkel ist geeignet, um mühelos und ohne großen Zeitaufwand mit dem Basis-Ganzkörpertraining zu beginnen. Hier sind bereits ab einer Trainingsdauer von 15 Minuten spürbare Erfolge zu erreichen. Ein Beweglichkeitszirkel fördert die Agilität im Alter und wirkt als Ausgleich zu einer sitzenden Tätigkeit oder einer einseitigen Belastung in jungen Jahren. Senioren ab 60 profitieren von einer flexiblen Gold-Mitgliedschaft, die monatlich kündbar ist. Sollten Ruhezeiten nötig sein oder bei einer Veränderung des körperlichen Befindens, lässt sich gebührenfrei pausieren. Ein Kursangebot rundet das Angebot im clever fit ab. Ob im Functional-Bereich mit dem eigenen Körpergewicht, ob Bauch- und Rumpfkurse oder THX-Training - ein Training der Stabilität und Koordination, das wichtig ist für die Sturzprophylaxe.