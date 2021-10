Stark in Hosen und Wäsche

Das Modehaus Bantel startet mit gut bestückten Lagern in den Herbst: 7476 Damenhosen, 4600 Herrenhosen, 1735 Kinderhosen, 1705 Sporthosen und eine Top-Auswahl an Wäsche laden ein, aus dem Vollen zu schöpfen.

Vielfalt und ein riesiges Ausim Hosen- und Wäschesortiment, Augenin der Beratung,arbeit in der Änderungsschneiderei - das und viele weitere „Specials“ sind das Markenzeichen im Kaufhaus Bantel. Markenhosen von edel über Jeans bis Homewear gibt es in allen Größen, Längen und Passformen. Überragend die Auswahl an verführerischer, sportlicher und klassischer Wäsche, Bademode und Nachtwäsche - nach Maß und zum Wohlfühlen. Kundinnen und Kunden werden umfassend beraten. Geschulte Mitarbeiter helfen, das passende Outfit zu finden. Sitzt es perfekt, ist der Tag gerettet. In der eigenen Änderungsschneiderei kann bei Bedarf passgenau gekürzt, enger genäht oder geweitet werden. Das vielseitige und innovative Kaufhaus ist seit über 80 Jahren in Schorndorf und im weiten Umland bekannt für eine riesige Warenvielfalt, qualitative Marken und geschultes Fachpersonal.