Tätig für das Wohlergehen des Patienten

Johannes Zieger ist seit mehr als 35 Jahren Ergotherapeut und Inhaber der Schorndorfer Praxis für Ergotherapie Zieger GbR. Der 19-Mann-Betrieb setzt sich täglich dafür ein, den Patienten individuell auf dem Weg der Heilung zu unterstützen. „Ergo bedeutet handeln oder tätig sein, und genau das ist unsere Aufgabe: Mit unseren Patienten zu arbeiten, um ihr Handeln im Alltag zu verbessern oder wieder zu ermöglichen.“

Die Anwendungsgebiete sind vielfältig, ebenso das Leistungsspektrum der Praxis: Schlaganfall oder Fingeramputation, Schmerztherapie (Liebscher & Bracht), Neurologie, Geriatrie, Orthopädie, Psychiatrie und Pädiatrie. Ganz neu sind Angebote für Entspannungskurse.

Ein kompetentes, engagiertes und gut geschultes Team gewährleistet die dem Patienten angemessene Therapie. Die Therapeuten werden nach individuellen Schwerpunkten gefördert und durch Fortbildungen auf dem neuesten Stand der Medizin gehalten. Sie widmen sich professionell vor jeder ersten Behandlung einer ausführlichen Befundaufnahme, um eine optimale individuelle Behandlung zu bieten. Ob Handtherapie, Schwindeltherapie, Stumpfbehandlung - hier ist man in guten Händen. Mittlerweile arbeiten alle drei Kinder mit: Sohn Pascal wird die elterliche Praxis als Ergo- und Schmerztherapeut übernehmen. Annalena Zieger ist Ergo- und Schmerztherapeutin, hat einen Bachelor für Medizinfachberufe und macht zusätzlich eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Isabel Zieger und Agnes Zieger managen den Bereich Organisation und EDV. „Uns als Familienunternehmen zeichnen unser großes persönliches Engagement sowie echte und persönliche Werte aus. Das Wohlergehen jedes Patienten liegt uns sehr am Herzen.“ Im Oktober 2019 hat die Praxis in der Steinwasenstraße 6-8 ihren zweiten Standort eröffnet. Familie Zieger dachte bei der Entscheidung insbesondere an ältere Patienten, denen der Weg hoch ins Gesundheitszentrum zu aufwendig ist. Auch Patienten aus der Region kommt die Lage im Siechenfeld entgegen. Seit 2006 besteht eine Kooperation mit dem Rems-Murr-Klinikum Schorndorf.