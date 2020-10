Vertrauen und Erfahrung

Inhaberin Ingrid Göbel ist in die Fußstapfen ihres Vaters getreten: 1944 begann der Fuhrunternehmer Adolf Stocker mit der Überführung Verstorbener. Sohn Rolf Stocker baute das Fuhrunternehmen zum ersten Schorndorfer Bestattungsinstitut aus und machte 1972 die Prüfung zum geprüften Bestatter im Handwerk. Im Jahr 2000 wurde die Filiale mit Besprechungsbüro und Ausstellung in Urbach eröffnet. Tochter Ingrid Göbel übernahm mit ihrem Mann Michael Göbel 2003 das Bestattungsinstitut, er absolvierte die Ausbildung zum geprüften Bestatter im Handwerk. Auch Sohn Philipp Göbel entschied sich für den elterlichen Betrieb, den er seit 2010 als ausgebildete Bestattungsfachkraft unterstützt. Simone Walcher managt die Büroorganisation: Sie ist die erste ausgebildete weibliche Bestattungsfachkraft in Baden-Württemberg und seit 2006 im Bestattungsinstitut Stocker angestellt.

Erstes SchorndorferBestattungsinstitut Stocker Gmünder Straße 14

73614 Schorndorf

Telefon: 07181 62244 www.stocker-bestattungen.de