Von Apfelteiler bis Zuckerdose

Das sorgfältig ausgewählte Sortiment und die langjährige Erfahrung qualifizieren die Traditionsfirma als echten „Schorndorfer Spezialisten“. Seit Generationen vertrauen nicht nur Schorndorfer in die fachkundige Beratung und die qualitativ hochwertigen Produkte rund ums Kochen und Backen sowie Porzellan und Glas. Die große Auswahl an Scheren, Küchen- und Taschenmessern machen Carl Max Meyer zu einer festen Größe im Stahlwarenbereich. Neu: Deejo - die Trendmarke für schöne Messer aus Frankreich. Eine kleine, feine Abteilung mit Werkzeug, Schrauben, Möbelpflege, Klebstoffen und vielen weiteren praktischen Dingen runden das Sortiment ab. Auch bei der Auswahl neuer Produkte gilt die Maxime von Qualität und Nachhaltigkeit. Carl Max Meyer bietet spezielle Produkte für Kinder an. Bis Ende Oktober läuft die von vielen erwartete BAF-Pfannentausch-Aktion.

Carl Max Meyer Marktplatz 3

73614 Schorndorf

Telefon: 07181 62498 www.carl-max-meyer.de