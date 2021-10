Werbebotschaften, die ankommen

Der erste Eindruck zählt. Werbefabrik Ikonikom setzt Wünsche der Kunden in wirkungsvolle Werbekonzepte um.

Firmen, die sich gut präsentieren, werden stärker wahrgenommen. Bei Ikonikom verhilft ein dynamisches, erfahrenes Team seinen Kunden zu mehr Sichtbarkeit. „Ihr Außenauftritt ist unser Job“, sagt Teamleiter Peter Mathias. Sichtbare Ergebnisse erzielen die Werbeprofis zudem im Bereich der Leitsysteme. Wer kennt nicht die gelben Wanderwegweiser. Digitale, webgesteuerte Monitore - Digital Signage - kommen immer mehr zum Einsatz. Hierfür wird analysiert, beraten und auch im Haus programmiert. Was sie schaffen, hat hohen Wiedererkennungswert. Auf das richtige Feeling kann man sich voll und ganz verlassen. Ob gedruckt oder gestickt, ob Arbeitskleidung oder Leuchtreklamen, ob Ausstattung für Museen oder Golfplätze – sämtliche Medienkanäle werden mit professionellen Gestaltungen bedient, in allen Größen: vom individuell gestalteten Puzzleteil bis zu Großformat-Eyecatchern. Fahrzeugbeschriftung und Berufsbekleidung werden am neuen Standort durch mehr qualifizierte Kundschaft sehr gut angenommen. Vor der 40 Meter langen Fassade gibt es ausreichend Parkfläche, um sich die Produkte „live“ anzuschauen. Möglich auch für lange „Schaffer“ von Montag bis Freitag von 8 und 18 Uhr und nach Vereinbarung.