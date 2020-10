„Wir erfüllen Sonderwünsche“

Wer Individualität und sehr hohe Qualität sucht, ist bei Firma Zenn Metallbau GbR gut aufgehoben. Ob das Projekt ein Wintergarten, ein Balkongeländer, eine Terrassenüberdachung oder eine Haustüre ist, hier sind die kompletten Betriebsabläufe auf die maximale Kundenzufriedenheit ausgerichtet. Angefangen wird mit der ausführlichen Beratung beim Kunden vor Ort oder in der betriebseigenen Ausstellung. Anschließend folgt eine detaillierte Werkplanung in enger Übereinstimmung mit dem Kunden, damit seine individuellen Vorstellungen komplett umgesetzt werden. Daraufhin wird das Projekt individuell angepasst, an topmodernen Maschinen gefertigt und in der Werkhalle komplett aufgebaut. Der Kunde hat die Möglichkeit, sein Produkt vorab zu begutachten. Durch den transparenten, flexiblen Arbeitsfluss und die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden werden seine Sonderwünsche erfüllt.

Zenn Metallbau Wiesenstraße 62

73614 Schorndorf

Telefon: 07181 605 92 98 www.zenn-metallbau.de