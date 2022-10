„Wir erfüllen Sonderwünsche“

Jedes einzelne Projekt wird individuell gefertigt. Der Kunde ist in die gesamte Auftragsabwicklung mit einbezogen. Jeder Sonderwunsch und Kundenzufriedenheit haben oberste Priorität.

Wer Individualität und sehr hohe Qualität sucht, ist bei Firma Zenn Metallbau GbR gut aufgehoben. Ob das Projekt ein Wintergarten, ein Balkongeländer, eine Terrassenüberdachung oder eine Haustüre ist, hier sind die kompletten Betriebsabläufe auf die maximale Kundenzufriedenheit ausgerichtet. Basis ist die ausführliche Beratung beim Kunden oder in der modernen großzügigen Ausstellung. Anhand einer detaillierten Werkplanung in enger Abstimmung mit dem Kunden werden dessen Vorstellungen komplett umgesetzt. Das Projekt wird individuell angepasst, an topmodernen Maschinen gefertigt und in der Werkhalle von ausschließlich eigenen Fachkräften aufgebaut. Mit ihrer transparenten, flexiblen Arbeitsweise setzen sich die Mitarbeiter nach besten Kräften dafür ein, auch in Zeiten mit Lieferkettenproblemen und Fachkräftemangel Sonderwünsche pünktlich zu erfüllen.