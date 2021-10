Aus einer Hand: Reifenservice, Inspektion und Co.

Herbstzeit ist auch immer Reifenwechselzeit. Wie gut, dass es dafür echte Spezialisten gibt! Andreas Petsch und sein Team bieten allen PKW-Besitzern aktuell die Chance, für 39 Euro die Reifen wechseln und einlagern zu lassen. Doch nicht nur die Räder stehen beim Autohaus Petsch in der Ringstraße im Fokus. Zu den Top-Dienstleistungen zählen auch der Komplettservice rund ums Fahrzeug inklusive Hol- und Bringdienst oder Ersatzfahrzeug, die Inspektion und Reparatur aller Marken nach Herstellervorgaben, Unfallinstandsetzung und Lackierung sowie ein Scheibendienst: Das Autoteam Petsch regelt bei Steinschlag alles mit Ihrer Versicherung – innerhalb von 24 Stunden. Ein weiteres Plus des größten markenunabhängigen Autohauses in Winnenden: Für Haupt- und Abgasuntersuchungen ist täglich der TÜV im Haus, im Vorfeld übernehmen die Mitarbeiter alle notwendigen Reparatur- und Wartungsmaßnahmen. Das Wissen und die Fertigkeiten seiner langjährigen Mitarbeiter, die er zum Teil selbst ausgebildet hat, sind dem Inhaber besonders wichtig: „Der Kunde hat bei uns ein Team, das ihn gut und zuverlässig betreut und fair bedient“, betont Andreas Petsch.

Sollte eine Reparatur des Autos nicht mehr infrage kommen, so kann auch hier geholfen werden: Dank der Neu- und Gebrauchtwagenvermittlung und der Möglichkeit, den PKW über eine Partnerbank zu finanzieren oder zu leasen, finden Sie mit dem Autohaus Petsch einen kompetenten Partner rund um Ihr Fahrzeug.