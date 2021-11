Backen in seiner ursprünglichen Form

Die Bio-Bäckerei Weber geht bewusst einen anderen Weg.

In gutes Brot und andere Backwaren sollte nichts rein, was nicht unbedingt reingehört: Nach dieser Maxime wird bei der Bio-Bäckerei Weber in Winnenden gearbeitet.

„Wir gehen schon seit Jahrzehnten einen anderen Weg, aus Überzeugung und mit gutem Gewissen“, sagt Geschäftsführer Klaus Späth. Deshalb ist die kontrollierte Bioland-Vertragsbäckerei auch Mitglied im Verein „Die Freien Bäcker“, um das Bäckerhandwerk in seiner ursprünglichen Form aufleben zu lassen – ohne technische Enzyme im Backmittel, ohne Konservierungsstoffe und ohne Emulgatoren. Dafür mit Rohstoffen aus der Region, eigener Vollkorn-Mühle und einer langen Teigführung.

Sich auf diese Art des Backens einzustellen, verlangt Können, Fachwissen und ist zeitintensiv. „Aber es lohnt sich, weil die Backwaren ein ganz anderes Aroma entwickeln, bekömmlicher sind und länger frisch bleiben“, so Klaus Späth.

Ihr Konzept setzt die Bio-Bäckerei Weber auch konsequent in den neuen Sortimenten fort, die im Zuge der Eröffnung des Cafés „’s Weber“ entstanden sind. Denn am Ende eines Tages zählt nur eines: „Es muss einfach gut schmecken!“